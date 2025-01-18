Президент Южной Кореи выступит в суде против своего ареста

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, которому объявили импичмент, явится на слушание в суд Сеула в сегодня днем. Он выступит против своего ареста за введенное им военное положение в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам адвокатов отстраненного президента, слушание назначено на 14:00. На нем Юн будет утверждать, что нет необходимости находиться под стражей во время расследования. Ожидается, что судьбы вынесен решение к концу субботы или началу воскресенья. Если суд одобрит арест Юна, следовали смогут продлить его содержание под стражей до 20 дней, в течение которых дело будет передано прокурорам доя выдвижения обвинения. Если суд отклонит ходатайство следователей, Юна освободят и он вернется в свой дом.