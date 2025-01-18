Президент Южной Кореи выступит в суде против своего ареста
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, которому объявили импичмент, явится на слушание в суд Сеула в сегодня днем. Он выступит против своего ареста за введенное им военное положение в декабре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам адвокатов отстраненного президента, слушание назначено на 14:00. На нем Юн будет утверждать, что нет необходимости находиться под стражей во время расследования. Ожидается, что судьбы вынесен решение к концу субботы или началу воскресенья.
Если суд одобрит арест Юна, следовали смогут продлить его содержание под стражей до 20 дней, в течение которых дело будет передано прокурорам доя выдвижения обвинения. Если суд отклонит ходатайство следователей, Юна освободят и он вернется в свой дом.
Арест отстраненного, но действующего президента Южной Кореи
Как известно, Юн, который находится под стражей с момента задержания в среду, 15 января, может быть обвинен в мятеже из-за объявления им военного положения в стране 3 декабря. Такое решение президента спровоцировало самый серьезный политический кризис в Южной Кореи с момента ее демократизации в конце 1980-х годов.
Далее, в середине декабря, парламент страны объявил Юну импичмент, после чего в январе последовали две попытки его ареста, поскольку суд выдал соответствующий ордер. Первый раз был неудачным, однако во второй раз президента все же задержали.
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