Президент Південної Кореї виступить у суді проти свого арешту

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль, якому оголосили імпічмент, з'явиться на слухання до суду Сеула сьогодні вдень. Він виступить проти свого арешту за введений ним воєнний стан у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами адвокатів відстороненого президента, слухання призначено на 14:00. На ньому Юн стверджуватиме, що немає необхідності перебувати під вартою під час розслідування. Очікується, що долі винесуть рішення до кінця суботи або початку неділі. Якщо суд схвалить арешт Юна, слідчі зможуть продовжити його утримання під вартою до 20 днів, упродовж яких справу буде передано прокурорам для висунення обвинувачення. Якщо суд відхилить клопотання слідчих, Юна звільнять і він повернеться до свого будинку.