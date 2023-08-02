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Президент Павел разрешил еще 14 чехам воевать в Украине против России

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Чехии Петр Павел официально разрешил принять участие в боевых действиях в Украине 14 чехам. Они будут помогать ВСУ отражать агрессию России.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржехакова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iROZHLAS.

Могут ли граждане Чехии участвовать в войне в Украине

Отмечается, что если чехи хотят легально участвовать в боевых действиях на стороне Украины, они должны сначала попросить у президента своей страны разрешения служить в иностранных Вооруженных силах.

В случае, если они выехали в Украину без получения этой льготы, за что им грозит уголовное преследование, но они могут задним числом подать заявление на отмену.

Сколько сейчас граждан Чехии воюет на стороне Украины

Издание сообщает, что 146 чехов сейчас имеют разрешение воевать против РФ на стороне Украины. Четырнадцать человек были недавно добавлены к 132, которым дал зеленый свет бывший президент Чехии Милош Земан.

"На сегодня (29 июля 2023 года - ред.) президент Петр Павел подписал всего 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в Вооруженные силы Украины", - сообщила Ржехакова.

Также Петр Павел, который находится в должности с 9 марта, отклонил просьбы восьми человек. Ржехакова отказалась комментировать причины отрицательного решения.

Помощь от Чехии

Чехия за последние месяцы смогла передать Украине несколько десятков танков Т-72. За это от Германии она уже получила пять танков Leopard 2A4.

В июне сообщалось, что в Чехии начнут ремонтировать и модернизировать украинские танки Т-64. После этого их будут доставлять на поле боя.

А Министерство внутренних дел Чехии намерено продлить статус временной защиты для украинских беженцев как минимум до 2025 года.

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