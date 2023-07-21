Чехия за последние месяцы передала Украине несколько десятков танков Т-72

Чехия за последние месяцы смогла передать Украине несколько десятков танков Т-72. За это от Германии она уже получила 5 танков Leopard 2A4.

Об этом заявил министр обороны Чехии Яна Чернохова , сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Чешский министр встретилась со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Чехия хочет присоединения к немецкому тендеру на закупку боевых танков Leopard в новой версии 2A8.

Помощь Украине

Чешская армия сейчас использует модернизированные танки T-72M4CZ. За последние месяцы она поставила Украине несколько десятков старых версий Т-72.

За эту помощь Германия получит 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Bpz3 Büffel.

Чернохова сообщила сегодня, что Чехия уже получила пять танков, остальные должны прибыть до конца года, а ремонтно-эвакуационная машина - весной 2024 года.

Заявление немецкого министра

Отмечается, что во время встречи чиновники обсудили войну в Украине. Писториус заявил, что демократические страны будут продолжать поддерживать страну, которая подверглась нападению России, столько, сколько это будет необходимо.

"Ужасная война, которую российский диктатор Владимир Путин ведет против Украины, является преступлением", - сказал он.

По словам Писториуса, защита демократии и свободы также означает защиту союзников и продолжение поддержки Украины, которая сопротивляется российскому вторжению с февраля прошлого года. Он похвалил украинцев, которые мужественно защищают свою страну и свободу, и одновременно заверил их в дальнейшей поддержке Германии.

"Это будет продолжаться столько, сколько необходимо против агрессивной России, которая презирает международные права и права человека", - добавил он.

Помощь от Чехии

В апреле представитель Минобороны Чехии заявлял, что страна предлагает модернизировать большее число танков Т-72 и передать их Украине.

В июне сообщалось, что в Чехии начнут ремонтировать и модернизировать украинские танки Т-64. После этого их будут доставлять на поле боя.