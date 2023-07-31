Чехия намерена продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года
Министерство внутренних дел Чехии намерено продлить статус временной защиты для украинских беженцев как минимум до 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.
Соответствующие поправки к закону lex Ukraine ведомство подало сегодня, 31 июля. Они предусматривают продление временной защиты для украинских беженцев еще на год –до конца марта 2025 года.
В МВД Чехии убеждены, что нынешний ход полномасштабной войны в Украине пока не дает оснований полагать, что украинские беженцы смогут вернуться домой в ближайшем будущем.
Кроме того, в рабочих группах стран-членов Евросоюза существует консенсус по продлению временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года, а политическое решение должно быть принято на уровне Евросоюза до конца октября.
Статус временной защиты для переселенцев из Украины
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в страны Евросоюза выехало несколько миллионов украинцев. Чтобы обеспечить им должный уровень социальной защиты, медицинского обеспечения и допустить на рынок труда, правительства приняли специальные законы о временной защите. Нормативные документы, обычно, принимаются на год, и уже несколько раз продлевались.
Канада и США также приняли специальные программы для украинских беженцев. Так, Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев, которая позволит воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами. В соответствии с канадско-украинским соглашением, введенным в действие в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать до трех лет. Все, кто воспользовались принятой программой, получили пакет материальной помощи.
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