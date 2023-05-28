Президент ЮАР создал комиссию для расследования возможных поставок оружия в Россию

"Президент решил провести расследование в связи с серьезностью обвинений, степенью общественного интереса и влиянием этого вопроса на международные отношения Южной Африки", - сказано в заявлении президента.

Возможные поставки оружия в РФ

Отметим, что лидер ЮАР так отреагировал на заявление посла США Рубена Бригети. По мнению американского дипломата, на борт российского корабля, который пришвартовался к военно-морской базе в Саймонстауне в западной части Кейптауна в декабре прошлого года, погрузили оружие из ЮАР.

Такие обвинения вызвали дипломатический конфликт между США, ЮАР и Россией и поставили под сомнение нейтральную позицию ЮАР по войне в Украине.

При этом в Белом доме отказались подтверждать информацию о поставках оружия из ЮАР в Россию.

Напомним, Рамафоса недавно заявлял о желании посетить Украину с еще рядом лидеров стран Африки. Там они хотят представить свой "мирный план".