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У Байдена отказываются утверждать, что ЮАР передала оружие России

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Вашингтон, Пятница 12 мая 2023 19:07
У Байдена отказываются утверждать, что ЮАР передала оружие России Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Белом доме пока не подтверждают слова своего посла Рубена Бригетти о том, что Южно-Африканская Республика якобы передавала оружие России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновника администрации президента Джо Байдена попросили прокомментировать утверждения о том, что ЮАР оказывала военную помощь России.

В ответ Кирби отметил, что власти США последовательно призывали страны не поставлять оружие для войны России против Украины.

При этом он, не подтверждая информацию о поставках оружия из ЮАР в РФ, заявил, что этот вопрос "является серьезным".

Напомним, вчера, 11 мая, посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявил, что его страна уверена в передаче боеприпасов из Южно-Африканской Республики в Россию.

В ответ власти ЮАР обвинили американского дипломата в подрыве отношений между странами.

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