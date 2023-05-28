Президент ПАР створив комісію для розслідування можливих постачань зброї до Росії

"Президент вирішив провести розслідування у зв'язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", - сказано у заяві президента.

Можливі постачання зброї до РФ

Зазначимо, що лідер ПАР так відреагував на заяву посла США Рубена Брігеті. На думку американського дипломата, на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази у Саймонстауні у західній частині Кейптауна у грудні минулого року, завантажили зброю з ПАР.

Такі звинувачення викликали дипломатичний конфлікт між США, ПАР та Росією та поставили під сумнів нейтральну позицію ПАР щодо війни в Україні.

При цьому в Білому домі відмовилися підтверджувати інформацію про постачання зброї з ПАР до Росії.

Нагадаємо, Рамафоса нещодавно заявляв про бажання відвідати Україну ще з низкою лідерів країн Африки. Там вони хочуть представити свій "мирний план".