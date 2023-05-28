Президент ПАР створив комісію для розслідування можливих постачань зброї до Росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вирішив створити комісію, яка візьметься за перевірку інформації про те, що з країни постачали зброю до Росії.
Про це сказано у заяві глави держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Президент вирішив провести розслідування у зв'язку із серйозністю звинувачень, ступенем суспільного інтересу та впливом цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", - сказано у заяві президента.
Зазначимо, що лідер ПАР так відреагував на заяву посла США Рубена Брігеті. На думку американського дипломата, на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази у Саймонстауні у західній частині Кейптауна у грудні минулого року, завантажили зброю з ПАР.
Такі звинувачення викликали дипломатичний конфлікт між США, ПАР та Росією та поставили під сумнів нейтральну позицію ПАР щодо війни в Україні.
При цьому в Білому домі відмовилися підтверджувати інформацію про постачання зброї з ПАР до Росії.
Нагадаємо, Рамафоса нещодавно заявляв про бажання відвідати Україну ще з низкою лідерів країн Африки. Там вони хочуть представити свій "мирний план".
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