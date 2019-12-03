Рада відстрочила впровадження інституту кримінальних проступків

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інститут кримінальних проступків буде запроваджений з 1 липня 2020 року

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. За законопроект №2155 "Про внесення змін до Розділу ІІ "Перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" від 22 листопада 2018 р. №2617-VІІІ (щодо відтермінування часу вступу у дію)", передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, спочатку проектом пропонувалося відтермінувати впровадження інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року. Однак профільний комітет у ході засідання прийняв рішення скоротити цей строк. Інститут має бути запроваджено з 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити введення інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Підкреслювалося, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція і Держбюро розслідувань повинні підготуватися до введення цього інституту.

Так, раніше в парламенті також пропонували відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Тоді комітет рекомендував Раді відкласти введення законопроекту до 1 січня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" в середу, 24 квітня. У документі прописано, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.