ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада внесла зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству

Новини » Політика     05.12.2019 - 12:29
Рада внесла зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За таке рішення проголосували 235 депутатів ВР

Верховна рада в повторному другому читанні схвалила законопроект №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству". За документ проголосували 362 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

Також передбачається вдосконалення процедури державної реєстрації земельних ділянок, прав на них, взаємодії Державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, які унеможливлюють:

  • неправомірне заволодіння землями, в тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами;
  • захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);
  • зупинки діяльності сільгосппідприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничої діяльності, поглинання підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток).

Нагадаємо, Рада 8 скликання у кінці грудня відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству. Так, у ході розгляду виник конфлікт. Так, глава комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зачитав з голосу ряд поправок до другого читання, що викликало обурення у комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, який призначений головним при роботі над цим законом.

Аграрний комітет наполягав на тому, щоб нардепи голосували закон саме в його редакції до другого читання без урахування будь-яких правок Іванчука, а глава економічного комітету разом з міністром юстиції Павлом Петренко наполягали, щоб ряд норм, які озвучив Іванчук, все-таки були враховані в цьому документі.

Як писало РБК-Україна, в липні парламент прийняв за основу закон про зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству.

Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного У Раді побились депутати
Новини України рейдерствокодексВерховна Рада
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся