Президент Германии на Рождество призвал европейцев к единству и солидарности с Украиной

По словам Штайнмайера, в нынешних условиях европейские страны должны быть готовы прилагать значительные усилия для защиты справедливого мира и общих ценностей, в частности в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Нам нужно мужество, чтобы всегда начинать заново", - сказал президент в заранее обнародованном обращении. По его словам, это касается как больших задач, которые ставит перед собой общество, так и маленьких дел, в которых каждый делает все возможное.

Штайнмайер подчеркнул, что празднование Рождества символизирует свет во тьме, делает жизнь более ожидаемой, радостной, теплой и полной надежды.

"С такой уверенностью мы имеем силу действовать для нашего мира и для наших ближних", - отметил он.

Президент также отметил значение солидарности, которая касается не только семьи и друзей, но и людей, страдающих от войны.

"Особенно важно помнить об украинцах, против которых Россия ведет войну уже почти четыре года", - отметил Штайнмайер.

Он добавил, что последние переговоры о путях достижения мира воспринимаются обществом с надеждой, но также со скепсисом и тревогой.

"Всегда были и остаются признаки надежды и причины для уверенности", - подчеркнул президент.

Штайнмайер подчеркнул, что европейцы осознали свою силу и ценности - свободу, человеческое достоинство, справедливый мир и демократическое самоопределение, от которых они не откажутся ни для себя, ни для своих партнеров и друзей.