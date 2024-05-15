ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

Среда 15 мая 2024 20:10
UA EN RU
США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа Архивное фото: США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 15 мая, ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов продолжает преследовать режим Даниэля Ортеги в Никарагуа и его способность манипулировать золотым сектором и получать прибыль от коррупционных операций.

Поэтому сегодня США ввели санкции против учебного центра МВД России в Манагуа, компаний COMINTSA и Capital Mining.

В Минфине уточнили, что учебный центр МВД России базируется в столице Никарагуа. Там обучают местных силовиков правилам угнетения, которые уже использует российский авторитарный режим. США назвали эту структуру ключевой в вопросах репрессий против местного гражданского общества.

США давят на Никарагуа из-за связей с Россией

Никарагуа поддерживает Россию и имеет с ней тесный контакт. Это, в частности, можно было заметить во время голосования на Генассамблее ООН.

Поэтому в марте Соединенные Штаты Америки решили прекратить поставлять оружие в Никарагуа. Это связано с усилением сотрудничества страны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Никарагуа
NEWS
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит