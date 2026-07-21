Президент Никарагуа объявил, что в стране больше не будет выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводить общенациональные выборы. По его словам, это нужно для того, чтобы не допустить возвращения к власти оппозиции, которую он назвал "террористами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая во время торжеств по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, 80-летний Ортега заявил, что обратится в Национальную ассамблею, контролируемую его сторонниками, с предложением принять законы, которые сделают невозможным приход оппозиции к власти через выборы.

По словам президента, Никарагуа "больше не может рисковать", позволяя политическим силам, которых он обвиняет в попытке государственного переворота 2018 года, участвовать в избирательном процессе.

"Здесь больше не будет выборов, чтобы террористы не пришли к власти", – заявил Ортега.

Reuters отмечает, что лидер центральноамериканского государства не объяснил, каким образом будет реализовано это решение. Однако его нынешний президентский срок истекает в следующем году, а отказ от проведения выборов фактически устраняет любую возможность мирной смены власти.

Даниэль Ортега непрерывно руководит Никарагуа с 2007 года, а до этого уже возглавлял страну в 1980-х годах после победы Сандинистской революции.

После конституционной реформы 2025 года его жена Росарио Мурильо получила статус сопрезидента, а президентский срок был продлен с пяти до шести лет.

Международные правозащитные организации и ООН неоднократно обвиняли власти Никарагуа в систематических нарушениях прав человека. После массовых протестов 2018 года, жестоко подавленных, сотни людей погибли, тысячи были задержаны, а значительная часть оппозиционных политиков, журналистов и общественных активистов оказалась в изгнании или тюрьме.

В последние годы власти также закрыли тысячи неправительственных организаций, ликвидировали независимые СМИ и университеты, а большинство оппозиционных партий упустили возможность участвовать в политической жизни страны.