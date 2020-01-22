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Президент назвав теми, які обговорить з Помпео

Новини » Політика     22.01.2020 - 19:12
Президент назвав теми, які обговорить з Помпео
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підтвердив, що Помпео відвідає Україну в кінці січня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ході візиту державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео планує обговорити теми енергетики та економічні питання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому Зеленський підтвердив, що Помпео відвідає Україну в кінці січня.

"З Майком Помпео ми зустрінемося в Києві наприкінці січня. У нас багато тем для обговорення, серед них... енергетика, економічні та інші питання", - заявив він.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня з триденним робочим візитом.

1 січня 2020 року стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео відклав свій візит в Україну, який був запланований на 3 і 4 січня, у зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Додамо, що 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори та розмахували плакатами із закликом до закриття посольства Сполучених Штатів.

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Новини України Володимир ЗеленськийМайк Помпео
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