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Президент назначив нового постійного представника в Криму


Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником у Криму

Президент Володимир Зеленський призначив Антона Кориневича постійним представником президента України в Криму. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Відповідний указ Зеленський видав 25 червня.

Зазначимо, Антон Кориневич - заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.

До цього РБК-Україна писало про інші призначення Зеленського. Зокрема, Зеленський призначив митця Гео Лероса радником глави держави, а Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.

Також він призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів облдержадміністрацій у трьох областях.  Так, новим очільником Черкаської обласної державної адміністрації Зеленський призначив Тараса Висоцького, керівником Рівненської обласної державної адміністрації став Ігор Тимошенко, а Житомирську обласну державну адміністрацію очолив Ярослав Лагута.

Раніше президент звільнив попередніх глав Черкаської, Житомирської та Рівненської облдержадміністрацій Олександра Вельбівца, Ігоря Гундича та Олексія Муляренка.

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