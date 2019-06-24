Зеленський призначив Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради

Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

Четвертий номер зі списку партії Слуга народу отримав посаду

Президент України Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до положення про Національну інвестиційну раду та оновив персональний склад установи. Указ президента опублікований на президентському сайті.

Згідно з указом, раду Національну інвестиційну раду очолює президент Володимир Зеленський.

Секретарем ради призначений підприємець Давид Арахамія.

Крім того, до складу ради увійшли:

Ровнаг Абдуллаєв - президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки SOCAR (Азербайджанська Республіка) (за згодою)

Ахмет Акча - голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турецька Республіка) (за згодою)

Гончарук Олексій Валерійович - заступник глави Адміністрації президента України

Гройсман Володимир Борисович - прем'єр-міністр України

Алан Джоуп - генеральний директор компанії Unilever NV (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою)

Єрмак Андрій Борисович - помічник президента України

Фумія Кокубу - голова ради директорів Marubeni Corporation (Японія) (за згодою)

Джеймс Коулз - генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку Citigroup Inc. (Сполучені Штати Америки) (за згодою)

Олаф Кох - голова правління компанії Metro AG (Федеративна Республіка Німеччина) (за згодою)

Ізабель Кочер - генеральний директор компанії Engie SA (Французька Республіка) (за згодою)

Кубів Степан Іванович - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України

Маргарита Луї-Дрейфус - голова правління компанії Louis Dreyfus Holding B.V. (Королівство Нідерланди) (за згодою)

Девід Макленнан - голова правління та генеральний директор компанії Cargill Inc. (Сполучені Штати Америки) (за згодою)

Маркарова Оксана Сергіївна - міністр фінансів України

Лакшмі Нівас Міттал - голова правління та генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) (за згодою)

Куніхару Накамура - президент та генеральний директор групи компаній Sumitomo Согр. (Японія) (за згодою)

Петренко Павло Дмитрович - міністр юстиції України

Пристайко Вадим Володимирович - заступник глави адміністрації президента України

Кріс Сінгх - президент та генеральний директор компанії Holtec International, Inc. (Сполучені Штати Америки) (за згодою)

Смолій Яків Васильович - голова Національного банку України (за згодою)

Султан Ахмед Бін Сулайем - голова правління та генеральний директор групи компаній DP World (Об'єднані Арабські Емірати) (за згодою)

Ян Тейлор - генеральний директор і президент групи компаній Vitol Holding B.V. (Королівство Нідерланди) (за згодою)

Устенко Олег Леонідович - радник президента України

Стефані фон Фріденбург - головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації (за згодою)

Грегорі Хекман - генеральний директор компанії Bunge Limited (Сполучені Штати Америки) (за згодою)

Сума Чакрабарті - президент Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)

Кім Янг-Санг - президент і генеральний директор компанії Posco Daewoo Corporation (Республіка Корея) (за згодою).

Нагадаємо, що до останнього часу секретарем Національної інвестиційної ради був Борис Ложкін - глава Адміністрації президента у 2014-2016 роках.

Як повідомляло, РБК-Україна підприємець Давид Арахамія став четвертим номером у списку партії Володимира Зеленського "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.