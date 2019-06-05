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Президент Молдови побоюється припинення транзиту газу через Україну

Новини » Економіка    05.06.2019 - 11:01
Президент Молдови побоюється припинення транзиту газу через Україну
Фото: Президент Молдови Ігор Додон (kremlin.ru)

Молдова постраждає від припинення транзиту російського газу

Президент Молдови Ігор Додон побоюється, що Росія припинить транзит газу через Україну з 2020 року, залишивши Молдову без газу. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NTV-Moldova.

Додон нагадав про ризики того, що в Молдові з нового року будуть проблеми з поставками російського газу.

"Ми говоримо про транзит через Україну. І публічно про це вже було оголошено, що, швидше за все, транзиту в тих обсягах, який зараз є, не буде. А якщо взагалі не буде на нашій гілці, то будуть дуже серйозні проблеми", - сказав він.

При цьому він зазначив, що сама Молдова спробує якось цю проблему вирішити через інші джерела, хоча і буде непросто.

"А Придністров'я більше не зможе безкоштовно отримувати російський газ. І ситуація в регіоні зміниться докорінно. Це змінює все для Придністров'я", - сказав Додон.

Він нагадав, що договір з "Газпромом" про постачання газу в Молдову закінчується 1 січня 2020 року. При цьому він звинуватив уряд країни в тому, що воно "не думає про те, як підписати новий договір".

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Росія в січні 2020 року хоче спробувати створити штучну газову кризу в Україні. Коболєв підкреслив, що всім - від українського президента і міністерств до "Нафтогазу" потрібно діяти, щоб перешкодити планам Росії.

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