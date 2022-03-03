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Президент Молдови Майя Санду підписала заявку про вступ до Євросоюзу

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Молдова, Четвер 03 березня 2022 18:52
Президент Молдови Майя Санду підписала заявку про вступ до Євросоюзу Фото: Президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Молдови підписала заявку про вступ до Євросоюзу. Заява була адресована президенту Франції Еммануелю Макрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Санду 3 березня.

За словами президента Молдови Майї Санду, заявка про вступ до Євросоюзу через кілька днів буде доставлена до Брюсселя.

"Ми витягли уроки та беремо на себе відповідальність за наше майбутнє. Шановні громадяни, якщо для прийняття деяких рішень потрібен час, Інші необхідно приймати швидко і рішуче. Потрібно терміново діяти, коли цього вимагають обставини.

Сьогодні ми підписуємо заявку на вступ Молдови до ЄС. Вона адресована президенту Франції Еммануелю Макрону, главі держави, яка сьогодні головує в Раді ЄС.

У Молдови повинен бути чіткий європейський шлях. Ми знаємо, які кроки потрібно зробити та готові до роботи. Крок за кроком ми пройдемо всі етапи, щоб побудувати мирне і процвітаюче майбутнє громадян Молдови", - сказала Санду.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Грузія слідом за Україною підписала заявку на членство в ЄС.

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