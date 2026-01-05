Президент Мексики не верит в серьезность угроз Трампа вторгнуться, - Bloomberg

Шейнбаум заявила, что она не верит во вторжение США и вновь отвергла возможность американского военного присутствия в Мексике, на чем, по ее словам, неоднократно настаивал Трамп.

"Я не верю во вторжение; я не думаю, что они воспринимают это серьезно", - сказала она.

При этом Шейнбаум заявила, что готова сотрудничать с США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также, по ее словам, президент провела разговор с лидерами Испании и Колумбии по кризису в Венесуэле. Разговаривать с Трампом Шейнбаум сейчас не планирует.

К тому же президент осудила военную операцию США в Венесуэле, отметив, что выступает против вмешательства Вашингтона в дела Каракаса. По ее словам, американский континент не принадлежит единой сверхдержаве.

"Суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению", - добавила Шейнбаум.