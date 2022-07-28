Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Президент Литви заявив, що ця нагорода належить Зеленському і всьому українському народу.

Зазначимо, що найвищою державною нагородою Литовської Республіки є Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом. Його можуть вручати литовському або іноземним главам держав, а також громадянам за особливі заслуги перед Литовською державою.

Нардеп Гончаренко показав, як виглядає нагорода, яку вручили Зеленському.