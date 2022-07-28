ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви (відео)

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 липня 2022 15:06
Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви (відео) Фото: Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви (lrytas.lt)
Автор: Руслан Гаращенко

Під оплески Верховної ради президент Литви Гітанас Науседа вручив своєму українському колезі Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литовської Республіки - Орден Вітовта Великого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Президент Литви заявив, що ця нагорода належить Зеленському і всьому українському народу.

Зазначимо, що найвищою державною нагородою Литовської Республіки є Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом. Його можуть вручати литовському або іноземним главам держав, а також громадянам за особливі заслуги перед Литовською державою.

Нардеп Гончаренко показав, як виглядає нагорода, яку вручили Зеленському.

Науседа вручив Зеленському найвищу нагороду Литви (відео)

Нагадаємо, раніше президента України нагородили премією Вінстона Черчілля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчілля.

Крім того, український народ відзначили нагородою Нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав посол України в Нідерландах Максим Кононенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Литва
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України