Президент Литви побажав Зеленському не йти на невигідні поступки на нормандській зустрічі

Президент Литви Гітанас Науседа побажав президенту України Володимиру Зеленському не робити поступки на нормандській зустрічі. Про це він заявив на спільному брифінгу, який транслює Офіс президента.

Разом з тим, Науседа заявив про необхідність продовження санкцій проти Росії.

"Ми бажаємо, щоб ви не робили поступки, які можуть принести вам шкоди. Ми сподіваємося, що переговори допоможуть полегшити кроки, які зменшать напругу у вашому регіоні. Нашим обов'язком є допомогти Україні", - заявив він.

Зазначимо, Зеленський зараз з офіційним візитом у Литві.

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк в рамках візиту в штаб-квартиру НАТО обговорив з представниками Литви та Канади питання співпраці в оборонній сфері.

Також глава МЗС Литви раніше заявив, що Азовське море не належить Росії.

РБК-Україна писало, що половина литовської делегації оголосила про бойкот сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в підтримку України. Члени делегацій Литви, Латвії, Естонії та Грузії прийняли рішення не брати участь у відкритті сесії, а також не брати участі в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи.