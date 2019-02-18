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Азовське море не належить Росії, - глава МЗС Литви

Новини » Політика    18.02.2019 - 13:16
Азовське море не належить Росії, - глава МЗС Литви
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

Лінкявячюс заявив, що ЄС закликав РФ звільнити українських моряків

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявячюс заявив, що Європейський союз закликав Росію звільнити українських моряків, яких ФСБ РФ затримало в районі Керченскої протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Лінкявячюса.

Лінкявячюс заявив, що Азовське море не належить Росії.

"Зовсім неприпустимо, що Росія все ще утримує українських моряків і кораблі після військового нападу на український флот у Чорному морі. ЄС закликає їх негайно звільнити. Азовське море не належить Росії, повинна бути надана свобода навігації. ЄС підтримує Україну", - написав Лінкявічюс.

Азовське море не належить Росії, - глава МЗС ЛитвиНагадаємо, сьогодні Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою, стосовно ще чотирьох українських моряків.

РБК-Україна писало, що на зустрічі "друзів України" у Брюсселі заявили про необхідність Євросоюзу підготувати відповідь на дії Російської Федерації в Чорному морі.

Раніше Литва закликала Європейський союз посилити санкції проти Росії.

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