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Президент Литви підтримав план Тихановской передачі влади в Білорусі

Вільнюс, П'ятниця 14 серпня 2020 19:18
Президент Литви підтримав план Тихановской передачі влади в Білорусі
Фото: Гітанас Науседа (facebook.com/ualietuva)
Автор: Игорь Литвиненко

Науседа Лукашенко закликав провести чесні вибори у Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав план Світлани Тихановской по створенню координаційної ради з передачу влади в Білорусі. Також він закликав дію владу провести чесні вибори в Білорусі.

Про це Науседа написав у Twitter.

За його словами білоруська влада повинна деэскалировать ситуацію, звільнити всіх затриманих і почати діалог.

"Провів телефонну розмову зі Світланою Тихановской. Вдячний їй за відданість роботі по реалізації запропонованого мною плану для Білорусії, скликання координаційної ради. Я закликаю владу Білорусі деэскалировать ситуацію, звільнити затриманих, почати діалог, провести чесні вибори", - написав Науседа.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія Білорусі представила офіційні результати голосування, згідно з якими перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко - 80,1% голосів, Тихановская отримала 10,1%.

Після цього Тихановская заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало, що лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії запропонували своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі.

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