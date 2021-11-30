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Литва планує продовжити надзвичайний стан на кордоні через мігрантів

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Вівторок 30 листопада 2021 20:37
Литва планує продовжити надзвичайний стан на кордоні через мігрантів Фото: Литва планує продовжити надзвичайний стан на кордоні через мігрантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю у зв'язку з міграційною кризою. Режим НП можуть продовжити ще на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Пропозиція про продовження режиму НС на кордоні з Білоруссю вже готова до розгляду урядом Литви.

Згідно з проектом, надзвичайний стан на десятикілометровій ділянці кордону та в місцях розміщення мігрантів діятиме до півночі 9 січня 2022 року.

Згідно з прийнятою раніше парламентською резолюцією, надзвичайний стан було введено до 9 грудня у разі зростання напруженості у зв'язку з нелегальною міграцією.

"Слід зазначити, що загрози, які призвели до вжиття додаткових заходів щодо захисту суспільних інтересів, забезпечення державної безпеки і громадського порядку, як і раніше актуальні",- сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Нагадаємо, Литва має намір судити Олександра Лукашенка на міжнародному рівні.

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Литва Міграційна криза
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