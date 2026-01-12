ua en ru
Президент Литвы раскрыл план помощи Украине: сухопутные силы, корабль и ПВО

Понедельник 12 января 2026 13:11
Президент Литвы раскрыл план помощи Украине: сухопутные силы, корабль и ПВО Фото: Литва готова поддержать Украину в рамках гарантий безопасности (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Литва готова поддержать Украину в рамках гарантий безопасности. Помощь предусматривает участие сухопутных сил и ПВО, а также возможное участие в морских операциях.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Науседа подчеркнул, что литовских военных могут направить в Украину не для участия в боевых действиях, а чтобы поддерживать мир.

"Пока я не могу назвать точные цифры, но Литва относится к тем государствам, которые готовы сделать свой вклад. Мы готовы участвовать и в морских возможностях. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но так готовы", - сказал президент.

На вопрос об участии корабля и других подразделений Науседа ответил.

"Это корабль, но еще раз повторю: сейчас очень рано все это конкретизировать, поскольку и на этом заседании "коалиции желающих" детали относительно конкретных средств еще не обсуждались. Они появятся позже, потому что сейчас работа ждет начальников штабов, которые продолжат обсуждение", - рассказал он.

Относительно сухопутных сил и противовоздушной обороны Науседа отметил, что Литва готова предоставить соответствующие подразделения, однако систем Patriot в стране нет, а вопрос NASAMS пока еще обсуждается.

Что касается конкретных сухопутных подразделений, президент подчеркнул, что окончательный состав и численность военных еще будут уточняться, поскольку все будет зависеть от потребностей Украины и вклада других партнеров.

"Может оказаться, что чего-то потребуется больше, а чего-то меньше, потому что другие государства будут готовы предоставить больший вклад", - резюмировал президент Литвы.

Гарантии безопасности

Напомним, недавно в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после прекращения огня.

После этого Литва министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что его страна рассматривает возможность направления нескольких сотен своих военнослужащих в Украину в рамках международных гарантий безопасности в случае достижения мирного соглашения.

Литва ПВО Война в Украине Гарантии безопасности
