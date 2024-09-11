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Премьер-министр Латвии приехала в Киев

Среда 11 сентября 2024 09:30
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Премьер-министр Латвии приехала в Киев Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (mk.gov.lv)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлиться до 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Латвии.

В рамках поездки Силиня проведет встречи с украинскими должностными лицами, а также примет участие в обсуждениях по вопросам дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Премьер-министр Латвии отметил важность поддержки украинского народа, который "героически и самоотверженно защищается от зла", защищая не только свою землю, но и европейские ценности и безопасность. Латвия, по его словам, четко и непоколебимо поддерживает Украину в борьбе против агрессора.

В свою очередь Силиня опубликовала в социальной сети Twitter видео с прибытием в столицу Украины.

"Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО! Слава Украине!" - написала она.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину с визитом также прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Они продемонстрируют солидарность с Киевом на фоне вторжения России.

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Латвия Визит в Украину
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