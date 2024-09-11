Премьер-министр Латвии приехала в Киев
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлиться до 13 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Латвии.
В рамках поездки Силиня проведет встречи с украинскими должностными лицами, а также примет участие в обсуждениях по вопросам дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути к вступлению в Европейский Союз и НАТО.
Премьер-министр Латвии отметил важность поддержки украинского народа, который "героически и самоотверженно защищается от зла", защищая не только свою землю, но и европейские ценности и безопасность. Латвия, по его словам, четко и непоколебимо поддерживает Украину в борьбе против агрессора.
В свою очередь Силиня опубликовала в социальной сети Twitter видео с прибытием в столицу Украины.
"Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО! Слава Украине!" - написала она.
Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!— Evika Siliņa (@EvikaSilina) September 11, 2024
Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! pic.twitter.com/yK22cqQX9J
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину с визитом также прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Они продемонстрируют солидарность с Киевом на фоне вторжения России.
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