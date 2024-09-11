"Яблоку негде упасть". В Киеве сильные пробки из-за перекрытия движения в ряде районов: список

Сегодня, 11 сентября, из-за проведения Саммита Крымской платформы, в ряде районов Киева перекрыто движение транспорта. Вследствие этого в столице образовались жесткие пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Эй, Киев!"

Ограничения движения транспорта были введены в:

центральной части города;

Печерском районе;

Шевченковском районе;

Голосеевском районе.

Ситуация в метро из-за резкого наплыва пассажиров - также не выглядит лучше.

Следует добавить, что вчера, 10 сентября, Управление государственной охраны (УГО) предупреждало о временных ограничениях дорожного движения.

Также отмечалось, что военнослужащие УГО и подразделения Национальной полиции будут иметь право ограничивать движение транспорта, а также пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, прибывших с официальным визитом в Украину.

Саммит Крымской платформы

Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал саммит Крымской платформы, который пройдет уже сегодня в Киеве. В прошлый раз заседание состоялось в Чехии 23 октября 2023 года. Тогда же в нем приняли участие почти 70 парламентов и парламентских ассамблей.

Также ранее сообщалось, что с официальным визитом в Украину на этой неделе прибудут государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лемми.

Сегодня же стало известно о визите премьер-министра Латвии Эвики Силинии.