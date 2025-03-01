Президент Литвы назвал немедленные шаги Евросоюза для увеличения помощи Украине

Ссора Зеленского с Трампом

Напомним, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента Украины Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Дж.Д. Вансом.

Лидеры в частности должны были подписать соглашение по украинским минералам.

Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.

После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.

Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.

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