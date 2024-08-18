ua en ru
Вс, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГПСУ о заявлениях Лукашенко: ситуация на границе с Беларусью без изменений

Киев, Воскресенье 18 августа 2024 15:32
UA EN RU
ГПСУ о заявлениях Лукашенко: ситуация на границе с Беларусью без изменений Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Ситуация на границе Украины с Беларусью не изменилась. Украинские пограничники не фиксируют перемещение техники и войск.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Мы не наблюдаем увеличения техники или личного состава белорусских подразделений рядом с нашей границей", - отметил он.

Напомним, сегодня, 18 августа, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы на границу с Украиной перебросили "треть армии" Беларуси.

При этом самопровозглашенный президент обвинил Украину в якобы агрессивной политике и сосредоточении сил возле белорусской границы. По его словам, речь идет о более чем 120 тысячах украинских военных.

Что этому предшествовало

Неделю тому назад лидер белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. Он утверждал, что якобы украинские дроны залетели в Беларусь и их уничтожила ПВО.

Лукашенко заявил, что якобы Беларусь будет отвечать на провокации. После этого он приказал отправить в приграничные Гомельскую и Мозырскую области войска и технику - РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер".

При этом украинские пограничники отмечали, что не фиксируют изменения на границе с Беларусью, в частности, по перемещению военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Пограничная служба Пограничники
NEWS
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении