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Президент Литвы допустил вероятность агрессии РФ против НАТО

Литва, Вторник 26 декабря 2023 12:56
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Президент Литвы допустил вероятность агрессии РФ против НАТО Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что, если Запад откажется от поддержки Украины, вероятность российской агрессии против Литвы и НАТО возрастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся вернуть все в свою пользу, то, конечно, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах", - отметил Науседа.

Он допустил и обратный сценарий - российскую агрессию в случае бездействия, заметив, что он реален, если Запад откажет в поддержке Украины.

"Да тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика", - отметил он, комментируя разговоры об угрозе для НАТО со стороны России.

По словам Науседы, "ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда оно бросит свой взгляд в сторону НАТО".

Запад об угрозе России для НАТО

Напомним, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Путин решил продолжать войну до окончательной победы. В Украине на карту поставлено существование Европейского союза.

Накануне генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт сообщил о том, как Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

На днях президент Чехии Петр Павел также присоединился к подобным заявлениям, и выразил свое мнение о том, что европейские страны не должны говорить о "усталости от войны", на это имеют право только воюющие стороны.

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