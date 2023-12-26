Президент Литвы допустил вероятность агрессии РФ против НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что, если Запад откажется от поддержки Украины, вероятность российской агрессии против Литвы и НАТО возрастет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся вернуть все в свою пользу, то, конечно, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах", - отметил Науседа.

Он допустил и обратный сценарий - российскую агрессию в случае бездействия, заметив, что он реален, если Запад откажет в поддержке Украины.

"Да тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика", - отметил он, комментируя разговоры об угрозе для НАТО со стороны России.

По словам Науседы, "ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда оно бросит свой взгляд в сторону НАТО".