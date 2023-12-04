РФ восстанавливает свой потенциал: генерал НАТО о рисках для Альянса

Об этом заявил генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Сандрарт является командующим многонационального корпуса НАТО "Северо-Восток" (речь идет о странах Балтии) и считает, что наиболее вероятным противником для НАТО является Россия.

"НАТО действует как оборонительный альянс и не представляет угрозы для России, но НАТО будет реагировать, если угроза со стороны РФ приведет к наступательной операции, своего рода вторжению или нарушению нашей целостности", - добавил генерал.

По его мнению, НАТО очень хорошо развилась и достигла статуса комплексной коллективной обороны. Сами принимающие страны вкладывают много средств в свою оборону, они интегрируют свои планы внутренней обороны в планы обороны НАТО. Страны, предоставляющие войска, такие как США, Канада, Германия, Великобритания и другие, также вложили значительные средства и взяли на себя обязательства.

Сувалкский коридор

Генерал НАТО называет Сувалкский коридор несколько преувеличенной терминологией, хотя это путь в Центральную Европу. Поэтому он считает, что это наиболее чувствительная территория.

"Если смотреть с точки зрения Москвы, то, конечно, Сувалки являются препятствием на пути соединения Калининграда с материковой Россией. Из этого я делаю вывод, что это ключевой регион, и нам необходимо убедиться, что Сувалкский разрыв всегда остается открытым и обеспечивает свободу передвижения и целостность этого региона", - сказал Юрген-Йоахим фон Сандрарт.

РФ создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря

Генерал заявил, что сейчас Россия в значительной степени привержена своей войне против Украины, но она уже начала и будет продолжать восстанавливать свои возможности отдельно от войны в Украине.

Он считает, что это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря.

"Считать, что мы можем защититься от России только за счет закупок дронов и ПВО, ошибочно. Поле боя по-прежнему будет определяться объединением сухопутных, морских, воздушных, киберсил", - сказал военный.

Как улучшить ситуацию с безопасностью

Юрген-Йоахим фон Сандрарт уверен, что время имеет решающее значение, поэтому их подготовка к обороне, их готовность должны быть быстрее, чем восстановление России.

"Только если РФ посчитает нашу готовность достаточной, мы не позволим России воспользоваться этой возможностью, создав эффективный сдерживающий фактор. И только надежный сдерживающий фактор убережет нас от необходимости начать войну", - добавил он.

Угроза НАТО

Недавно аналитики Немецкого общества внешней политики заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину может хватить до шести лет, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО.

Также президент Чехии Петр Павел считает, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет.