Боррель о войне в Украине: Путин не остановится, на карту поставлено существование ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в интервью The Guardian.

Как отметил Боррель, сегодня, вероятно, тот момент, когда необходимо оценивать опасность, как угрозу всей Европе, а не только Украине. Если Европейский союз не изменит курс быстро и не мобилизует свои возможности, это позволит диктатору победить в войне.

По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, Путин не удовлетворится оккупированным куском Украины, когда остальная часть страны принадлежит к Европейскому союзу.

"Он не откажется от войны, особенно перед американскими выборами, которые могут предоставить ему гораздо более благоприятный сценарий. Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени", - отметил Боррель и добавил, что диктатор готов воевать до окончательной победы.

По мнению Борреля, успех России зависит от того, сможет ли она вывести на поле боя как можно больше военных, учитывая наибольшее количество потерь. В то же время диктатор ошибся в оценке потенциала своей армии, возможностей украинского сопротивления, воли Европейского союза, а также НАТО. Впрочем, страна-террористы готова воевать и позволять умирать своим людям.

"Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей - и особенно для нас", - добавил Боррель.

Когда завершится война

По словам президента Владимира Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответа на этот вопрос.

"Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", - пояснил лидер страны.

Еще в ноябре, сравнивая войну с забегом на 100 метров, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ярмака, 70 метров наши Вооруженные силы уже преодолели.