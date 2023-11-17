Президент Латвии рассказал, где ЕС может найти обещанное количество снарядов для Украины

"Мы уже давно выступаем за то, что если в ЕС не хватает боеприпасов или техники, то давайте купим ее где-нибудь еще и отдадим Украине", - сказал латвийский лидер.

Как подчеркнул Ринкевичс, сейчас важно, чтобы украинские защитники продолжали оказывать отпор российским оккупантам на полях сражений, и "чтобы Украина получила то, что ей нужно".

Президент Латвии также обращает внимание на важность пополнения запасов вооружений странами ЕС и наращивания оборонных возможностей.

"Принимая во внимание, что мы все понимаем, что война в Украине продлится дольше, чем можно было предсказать полтора года назад, и что нам также необходимо наращивать наши возможности, то "мы должны серьезно отнестись к тому, как работает европейская оборонная промышленность и как мы решаем эту проблему", - сказал он.

Также Ринкевичс заявил о своей обеспокоенности тем, что проблемы в ЕС могут повлиять на Соединенные Штаты Америки, где из-за политических трудностей затягивается одобрение новых оборонных пакетов для Украины.

"Когда я разговариваю с американцами, меня немного беспокоит то, что они живут под впечатлением, что Европа дает недостаточно. Хотя на самом деле мы тратим для Украины, если объединить и военные, и всевозможные программы, больше, чем Соединенные Штаты", - отметил латвийский президент.

Что предшествовало

Напомним, 14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель ЕС по поставке Украине 1 миллиона снарядов не будет достигнута. По его словам, вопрос увеличения производства будет обсуждаться на встрече министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе.

Перед этим Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что помочь Украине с поставками артиллерийских снарядов может изменение экспортных планов производителей боеприпасов в Европейском союзе.

Так, по словам главы европейской дипломатии, на рынки в третьи страны идет примерно 40 процентов продукции.

Миллион артснарядов для Украины

В начале мая этого года Совет Евросоюза поддержал инициативу, в рамках которой Украине планировалось передать миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года.

Весной Верховный представитель ЕС по безопасности Жозеп Боррель объявил о трехэтапном плане, согласно которому ЕС должен предоставить Украине миллион артбоеприпасов в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении производства.

Уже 5 сентября Европейское оборонное агентство подписало первые контракты по совместной закупке артиллерийских снарядов для наших военных. Украине предоставляют 155-мм снаряды, которые подходят для артиллерии стран Запада.

В сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что ЕС выполнит обещание о передаче Украине миллиона снарядов до конца года.

Однако уже 13 ноября глава европейской дипломатии Боррель заявил, что страны ЕС могут не предоставить Украине миллион артснарядов до конца 2023 года, как было запланировано ранее.