Министр обороны Германии подтвердил недостижимость цели в 1 млн снарядов для Украины

Цель Европейского Союза по поставке Украине 1 млн снарядов не будет достигнута. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе буде обсуждаться увеличение производства.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Можно с уверенностью предположить, что цель в 1 миллион снарядов не будет достигнута", - сказал он, выразив сомнения, что миллион снарядов был "когда-либо реален".

Писториус сказал, что некоторые призывали к осторожности в отношении этой цели, отмечая, что деньги есть, но производство также должно быть достаточным. "К сожалению, предупреждающие голоса были правы", - сказал он, призвав оборонных подрядчиков увеличить объемы производства.

Другое мнение

Отвечая на вопрос о заявлении Писториуса, Тьерри Бретон, еврокомиссар ЕС, ответственный за реализацию плана боеприпасов, сказал, что цель по производству 1 млн снарядов в год "будет достигнута".

"Теперь распоряжения должны отдавать государства-члены, а не Еврокомиссия", - заявил Бретон журналистам по прибытии на переговоры в Брюссель.

По его словам, члены ЕС "должны это сделать, а также проверить, что это производство на их территории направлено в приоритете на Украину".

Цель в 1 млн снарядов

Напомним, Европейская служба внешних действий на прошлой неделе проинформировало дипломатов ЕС о том, что блок, скорее всего, не достигнет цели в 1 млн снарядов для Украины, намеченной на март 2024 года.

В соответствии с планами, изложенными в марте этого года, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские снаряды в течение 12-месячного периода, сначала путем использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения производственных мощностей.