Президент Латвії розповів, де ЄС може знайти обіцяну кількість снарядів для України

"Ми вже давно виступаємо за те, що якщо у ЄС не вистачає боєприпасів чи техніки, то давайте купимо її десь ще й віддамо Україні", - сказав латвійський лідер.

Як наголосив Рінкевичс, зараз важливо, щоб українські захисники продовжували давати відсіч російським окупантам на полях битв, та "щоб Україна отримала те, що їй потрібно".

Президент Латвії також наголошує на важливості поповнення запасів озброєнь країнами ЄС та нарощування оборонних можливостей.

"Зважаючи на те, що ми всі розуміємо, що війна в Україні триватиме довше, ніж можна було передбачити півтора року тому, і що нам також необхідно нарощувати наші можливості, то ми маємо серйозно поставитися до того, як працює європейська оборонна промисловість і як ми розв'язуємо цю проблему", - сказав він.

Також Рінкевичс заявив про своє стурбованість тим, що проблеми в ЄС можуть вплинути на Сполучені Штати Америки, де через політичні труднощі затягується схвалення нових оборонних пакетів для України.

"Коли я розмовляю з американцями, мене трохи бентежить те, що вони живуть під враженням, що Європа дає недостатньо. Хоча насправді ми витрачаємо для України, якщо об'єднати і військові, і всілякі програми більше, ніж Сполучені Штати", - наголосив латвійський президент.

Що передувало

Нагадаємо, 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що мети ЄС з постачання Україні 1 мільйона снарядів не буде досягнуто. За його словами, питання збільшення провадження обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі.

Перед цим Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що допомогти Україні з поставками артилерійських снарядів може зміна експортних планів виробників боєприпасів у Європейському союзі.

Так, за словами голови європейської дипломатії, на ринки до третіх країн йде приблизно 40 відсотків продукції.

Мільйон артснарядів для України

На початку травня цього року Рада Євросоюзу підтримала ініціативу, в рамках якої Україні планувалося передати мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року.

Навесні Верховний представник ЄС з безпеки Жозеп Боррель оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС має надати Україні мільйон артбоєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Вже 5 вересня Європейське оборонне агентство підписало перші контракти щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів для наших військових. Україні надають 155 мм снаряди, які підходять для артилерії країн Заходу.

У вересні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла про те, що ЄС виконає обіцянку про передачу Україні мільйона снарядів до кінця року.

Проте вже 13 листопада глава європейської дипломатії Боррель заявив, що країни ЄС можуть не надати Україні мільйона артснарядів до кінця 2023 року, як було заплановано раніше.