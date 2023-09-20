ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС выполнит обещание по миллиону боеприпасов Украине до 2024 года, - Еврокомиссия

Среда 20 сентября 2023 15:00
UA EN RU
ЕС выполнит обещание по миллиону боеприпасов Украине до 2024 года, - Еврокомиссия Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз выполнит свое обещание по поставке миллиона боеприпасов Украине до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в интервью Bloomberg .

"Мы наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы выполнить задачу", - отметила фон дер Ляйен.

В частности президент Еврокомиссии добавила, что Украина быстро прогрессирует в проведении реформ и может быстро стать членом ЕС.

"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы в то время, как они ведут войну. Если они сохранят этот темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это будет решающий момент",- подчеркнула президент Еврокомиссии.

В то же время она отказалась назвать конкретные сроки, впрочем заявила, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство.

Миллион боеприпасов Украины

В начале мая Совет Европейского союза принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 миллион снарядов.

Европейское оборонное агентство 5 сентября подписало первые контракты по совместной закупке артиллерийских снарядов для наших военных. Члены союза будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Война в Украине
NEWS
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны