ЕС выполнит обещание по миллиону боеприпасов Украине до 2024 года, - Еврокомиссия
Европейский союз выполнит свое обещание по поставке миллиона боеприпасов Украине до конца 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в интервью Bloomberg .
"Мы наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Мы уделяем этому много внимания. Мы делаем все возможное и упорно работаем, чтобы выполнить задачу", - отметила фон дер Ляйен.
В частности президент Еврокомиссии добавила, что Украина быстро прогрессирует в проведении реформ и может быстро стать членом ЕС.
"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы в то время, как они ведут войну. Если они сохранят этот темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это будет решающий момент",- подчеркнула президент Еврокомиссии.
В то же время она отказалась назвать конкретные сроки, впрочем заявила, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство.
Миллион боеприпасов Украины
В начале мая Совет Европейского союза принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 миллион снарядов.
Европейское оборонное агентство 5 сентября подписало первые контракты по совместной закупке артиллерийских снарядов для наших военных. Члены союза будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.
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