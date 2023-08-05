Конфликт на севере Косово: власти уменьшит количество полиции в регионе для деэскалации

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что после оценки ситуации в сфере безопасности правительство приняло решение о 25% сокращении присутствия полиции в северных муниципалитетах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovapress .

Глава правительства заявил, что соответствующее решение было принято после встречи полиции с представителями международных сил НАТО в Косово (KFOR) и гражданской миссией Евросоюза EULEX.

"Верховенство права и общественный порядок поддерживаются все лучше. Уже около полутора месяцев у нас не было значительных инцидентов или насильственных протестов. Мы благодарим полицию и граждан без исключения за сотрудничество и корректность", - сказал Курти.

В KFOR отметили, что это решение является важным шагом к снижению напряженности в регионе и способствует диалогу.

Конфликт на севере Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, поэтому победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

В этой связи Президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. НАТО направило в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии кол-во военнослужащих Североатлантического Алянса в регионе увеличили до 4500 человек.

Премьер-министр Косово назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе.