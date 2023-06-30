Конфликт Косово и Сербии: Приштина назвала условие для перевыборов на севере

Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов в четырех муниципалитетах на севере страны, где проживают этнические сербы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Косово в Facebook .

Глава правительства Косово поддержал перевыборы, однако отметил, что их организуют в случае, если соответствующую петицию поддержат как минимум 20% избирателей, поскольку это предусмотрено законодательством.

Кроме того, он заявил, что Косово будет постепенно уменьшать присутствие полиции в зданиях муниципалитетов и вокруг них, а мэры передадут полномочия будущим руководителям, за которых проголосуют люди.

Курти выразил ряд ожиданий от Сербии по стабилизации ситуации в регионе, в частности вывести "агрессивно настроенных протестующих", сотрудничать в судебных процессах по нападениям на миротворцев НАТО, уменьшить военное присутствие вблизи границы и не вмешиваться во внутренние дела Косово.

Схватки после выборов мэров на севере Косово

В северных муниципалитетах Косово в конце весны состоялись промежуточные выборы мэров. Этнические сербы, которые там проживают, проигнорировали их, поэтому явка составила всего 4%, а победу на них одержали этнические албанцы.

Сербы не приняли такой результат выборов и в стране вспыхнули столкновения между ними и полицией Косово, которые превратились в массовые беспорядки. В этой связи Президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

Из-за напряженной ситуации в регион направили миротворцев НАТО. Протестующие в столкновениях ранили около 30 из них, после чего Альянс направил в Косово еще 700 военных. Силы НАТО заявили, готовы к "любой ситуации" и будут "действовать, а не реагировать", в случае, если в стране снова начнутся массовые акты насилия.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Косово провести перевыборы в северных муниципалитетах, чтобы снизить напряжение в регионе.