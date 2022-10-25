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Президент Израиля обнародует доказательства использования россиянами иранских дронов

Новина українською →
США, Вторник 25 октября 2022 22:15
Президент Израиля обнародует доказательства использования россиянами иранских дронов Фото: президент Израиля обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в США 25 октября обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников в войне на территории Украины. Это первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью израильского сайта Ynet.

Сообщается, что путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что в Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране.

Президент Герцог представит правительству США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На втором снимке такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий в Украине.

Как пишет пресс-служба, несмотря на то что Иран отрицает факт использования дронов и то, что для их маскировки добавлены российские штампы, на изображениях видно, что стабилизаторы беспилотников идентичны по своей конструкции, размерам и нумерации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.

Кроме того, Зеленский упрекнул Израиль в альянсе России и Ирана. По его словам, этот их альянс не состоялся, если бы в свое время политики в Израиле приняли всего одно решение, о котором Украина просила.

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Израиль Иран дрони
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