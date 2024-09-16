Президент Ирана отрицает поставки баллистических ракет России

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что его страна не передавала оружия России с момента его вступления в должность в конце июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Вполне возможно, что поставки состоялись в прошлом... Но я могу вас заверить, что с момента моего вступления в должность таких поставок в Россию не было", - сказал Пезешкиан.
В то же время он подчеркнул, что Иран и Россия "имеют право поддерживать отношения".
Также, по его словам, войну в Украине спровоцировали страны НАТО, "нарушив обещание не расширяться на восток".
Напомним, недавно западные СМИ сообщили, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия. Иран эту информацию опроверг.
Позже в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.
А 10 сентября в Госдепе США подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.
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