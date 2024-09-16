Президент Ірану заперечує постачання балістичних ракет Росії

"Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому... Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було", - сказав Пезешкіан.

Водночас він наголосив, що Іран та Росія "мають право підтримувати відносини".

Також, за його словами, війну в Україні спровокували країни НАТО, "порушивши обіцянку не розширюватися на схід".