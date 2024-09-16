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Президент Ірану заперечує постачання балістичних ракет Росії

Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що його країна не передавала зброї Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому... Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було", - сказав Пезешкіан.

Водночас він наголосив, що  Іран та Росія "мають право підтримувати відносини". 

Також, за його словами, війну в Україні спровокували країни НАТО, "порушивши обіцянку не розширюватися на схід".

Іран передав Росії балістичні ракети

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії. Іран цю інформацію заперечив.

Пізніше у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

А 10 вересня у Держдепі США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

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