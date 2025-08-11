RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Президент Ирана поддержал "маршрут Трампа" через Армению, но есть нюанс

Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Иран поддерживает реализацию Зангезурского коридора, но только если он не нарушит территориальную целостность государств региона.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International и Mehr News Agency.

По словам главы государства, требования Тегерана при подписании соглашения об этом коридоре были выполнены.

"Рамки территориальной целостности, не перекрытие нашего пути в Европу или на север - все, что было в поле зрения системы, там учтено. Единственное, что вызывает беспокойство, - это то, что эту дорогу хотят построить армянская и американская компании", - отметил Пезешкиан.

Добавим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также выразил обеспокоенность относительно "возможного присутствия американской компании" в этом проекте.

"Конечно, мы имеем собственные опасения, и любое иностранное присутствие в регионе в любой форме может иметь негативные последствия для мира и стабильности", - сказал он.

Мирное соглашение и транзитный коридор

После распада СССР, Азербайджан и Армения более 30 лет находились в состоянии войны за Нагорный Карабах. В 2020 и 2023 годах Баку вернул под свой контроль регион и освободил свои территории, которые в начале 1990-х были захвачены армянами при содействии России.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписали мирное соглашение между странами.

Оно называется "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" и предусматривает создание транзитной дороги через Зангезурский коридор, который соединит Азербайджан с автономной республикой Нахичевань, минуя Иран и Россию.

Президент США Дональд Трамп выступил посредником в этом соглашении. Управлять коридором будет американская компания в течение 99 лет с вероятностью продления.

Однако советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти заявил, что Зангезурский коридор станет не "воротами для наемников Трампа, а их кладбищем".

Он назвал коридор "политическим заговором" и добавил, что Тегеран всегда был против Зангезурского коридора, поскольку он изменит границы, раздробит Армению и ограничит доступ Ирана в регион.

Более подробно о том, как Трамп вытесняет российского диктатора Владимира Путина с Кавказа - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

Иран