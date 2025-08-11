Президент Ірану підтримав "маршрут Трампа" через Вірменію, але є нюанс

За словами глави держави, вимоги Тегерана при підписанні угоди про цей коридор були виконані.

"Рамки територіальної цілісності, не перекриття нашого шляху до Європи чи на північ - усе, що було в полі зору системи, там враховано. Єдине, що викликає занепокоєння, - це те, що цю дорогу хочуть побудувати вірменська та американська компанії", - зазначив Пезешкіан.

Додамо, що міністр закордонних справ Ірані Аббас Аракчі також висловив занепокоєння щодо "можливої присутності американської компанії" у цьому проєкті.

"Звісно, ми маємо власні побоювання, і будь-яка іноземна присутність у регіоні в будь-якій формі може мати негативні наслідки для миру та стабільності", - сказав він.