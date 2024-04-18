RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Ирана: "Малейшее посягательство" Израиля приведет к "массированному и жесткому" ответу

Фото: Президент Ирана Ибрагим Раиси (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что страна прибегнет к "массированному и жесткому" ответу на "малейшее посягательство" Израиля, имея в виду его военную реакцию на иранскую атаку в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Раиси выступил в среду на ежегодном армейском параде, который был перенесен в казармы севернее Тегерана с обычного места проведения на шоссе южной окраины города.

Иранские власти не объяснили это решение, а государственное телевидение не транслировало парад в прямом эфире, как это было в предыдущие годы.

Возможный ответ Израиля

В Израиле 16 апреля прошло заседание военного кабинета, посвященное ответу Ирану на массированный удар в ночь на 14 апреля.

По данным источников The Times of Israel, власти Израиля решили подождать с ответом, чтобы заставить Иран нервничать. По его словам, ответ может быть "внутри Ирана или за пределами Ирана". Однако большинство в правительстве считает, что ответ должен быть решительным.

По информации Axios, удар планировался на 15 апреля, однако он был отложен после консультаций с США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИран