Президент Ирана: "Малейшее посягательство" Израиля приведет к "массированному и жесткому" ответу

В Израиле 16 апреля прошло заседание военного кабинета, посвященное ответу Ирану на массированный удар в ночь на 14 апреля.

По данным источников The Times of Israel, власти Израиля решили подождать с ответом, чтобы заставить Иран нервничать. По его словам, ответ может быть "внутри Ирана или за пределами Ирана". Однако большинство в правительстве считает, что ответ должен быть решительным.

По информации Axios, удар планировался на 15 апреля, однако он был отложен после консультаций с США.

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