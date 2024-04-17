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Израиль готовил удар по Ирану в понедельник, но передумал, - Axios

Среда 17 апреля 2024 21:51
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Израиль готовил удар по Ирану в понедельник, но передумал, - Axios Иллюстративное фото: Израиль изменил дату атаки по Ирану (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Власти Израиля планировали в понедельник, 15 апреля, нанести удар по Ирану в ответ на атаку, которая произошла в ночь с 13 на 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, Израиль пообещал ответить на беспрецедентную ракетную атаку Ирана с использованием беспилотников. Однако в Белом доме предупредили Израиль, что эскалация в отношениях с Ираном не будет служить интересам США и Израиля. В частности, у Байдена призвали Израиль "быть осторожным" с любыми ответными мерами.

По словам источника, США обеспокоены тем, что продление контратак может спровоцировать более широкую региональную эскалацию.

"Мы не уверены, почему и насколько близко это было до фактической атаки", – сказал американский чиновник.

Другой чиновник рассказал, что Израиль сообщил администрации Байдена в понедельник, что решил подождать.

Третий источник заявил, что "небольшой израильский удар" внутри Ирана, скорее всего, спровоцирует иранское возмездие. Хотя у Байдена надеются, что новый ответ Ирана по Израилю будет не столь мощным.

Следует заметить, что с субботы это уже во второй раз Израиль откладывает свое решение об ответе Ирана. решение об ответе Израиля откладывается.

Обстрел Израиля

Напомним, военные Ирана нанесли массированный удар по Израилю в ночь с 13 на 14. Во время атаки они использовали более 300 дронов, баллистические и крылатые ракеты.

Власти Ирана заявили, что их атака была ответом на удар Израиля по консульству в Сирии, где был ликвидирован один из высокопоставленных генералов Ирана.

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