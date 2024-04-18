Президент Ірану: "Найменше зазіхання" Ізраїля призведе до "масованої та жорсткої" відповіді

В Ізраїлі 16 квітня пройшло засідання військового кабінету, яке було присвячене відповіді Ірану на масований удар в ніч на 14 квітня.

За даними джерел The Times of Israel, влада Ізраїлю вирішила зачекати з відповіддю, щоб змусити Іран нервуватися. За його словами, відповідь може бути "всередині Ірану або за межами Ірану". Однак більшість в уряді вважає, що відповідь має бути рішучою.

За інформацією Axios, удар планувався на 15 квітня, проте його було відкладено після консультацій зі США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.