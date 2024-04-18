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Президент Ірану: "Найменше зазіхання" Ізраїля призведе до "масованої та жорсткої" відповіді

Фото: Президент Ірану Ібрагім Раісі (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Ірану Ібрагім Раісі попередив, що країна вдасться до "масованої та жорсткої" відповіді на "найменше зазіхання" Ізраїля, маючи на увазі його військову реакцію на іранську атаку минулими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Раісі виступив у середу на щорічному армійському параді, який було перенесено в казарми на північ від Тегерана зі звичайного місця проведення на шосе південної околиці міста.

Іранська влада не пояснила цього рішення, а державне телебачення не транслювало парад в прямому ефірі, як це було в попередні роки.

Можлива відповідь Ізраїля

В Ізраїлі 16 квітня пройшло засідання військового кабінету, яке було присвячене відповіді Ірану на масований удар в ніч на 14 квітня.

За даними джерел The Times of Israel, влада Ізраїлю вирішила зачекати з відповіддю, щоб змусити Іран нервуватися. За його словами, відповідь може бути "всередині Ірану або за межами Ірану". Однак більшість в уряді вважає, що відповідь має бути рішучою.

За інформацією Axios, удар планувався на 15 квітня, проте його було відкладено після консультацій зі США.

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