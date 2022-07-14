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США можуть застосувати силу, щоб утримати Іран від ядерної зброї, - Байден

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Ізраїль, Четвер 14 липня 2022 01:34
США можуть застосувати силу, щоб утримати Іран від ядерної зброї, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що застосує силу як крайній захід, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він вказав, що США не допустять отримання Іраном ядерної зброї, і заявив, що вважає гігантською помилкою рішення попереднього президента Дональда Трампа вийти зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД), оскільки зараз Іран виявився набагато ближче до ядерної зброї, ніж до цього.

Байден зазначив, що збереже іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у списку іноземних терористичних організацій США, навіть якщо це зашкодить ядерній угоді.

Зазначимо, що Іран і західні країни намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС і ООН. Тоді президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році і ввів жорсткі санкції.

Як повідомляло агентство Axios, Ізраїль поділився з США і європейськими партнерами даними розвідки, згідно з якими Іран вже має можливість отримувати збагачений уран такої якості, яка потрібна для виготовлення ядерної зброї.

Американський лідер прибув 13 липня до Ізраїлю, до 16 липня він відвідає також Західний берег річки Йордан і Саудівську Аравію.

Раніше іранська влада пригрозила розколом в регіоні у разі створення об'єднаної системи ППО між арабськими країнами та Ізраїлем за підсумком візиту Байдена.

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Іран Ядерна угода
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