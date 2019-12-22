ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іраку тисячі людей вимагають призначення нового прем'єр-міністра

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 21:29
В Іраку тисячі людей вимагають призначення нового прем'єр-міністра
Фото: протести в Іраку (twitter.com/JavaidManwa)

Протестувальники вимагають призначити тимчасового незалежного прем'єр-міністра

В містах Іраку 22 грудня тисячі протестувальників перекрили дороги, мости та в'їзди до будівлі, вимагаючи призначення незалежного прем'єр-міністра. Про це повідомляє DW.

Протестувальники вимагають призначити тимчасового незалежного прем'єр-міністра після відставки Аділя Абдул-Махді у минулому місяці. Протестувальники відкидають будь-якого кандидатуру лідера, який був у влади після повалення Саддама Хусейна в 2003 році.

Також протестуючі вимагають зміщення президента Салеха і спікера парламенту Мухаммеда аль-Хальбусси.

Нагадаємо, в столиці Іраку Багдаді на площі Хилани невідомі обстріляли учасників акцій протесту, в результаті чого загинули шість осіб і 30 отримали поранення. Напади сталися через день після підозрілих інцидентів з поножовщиною, за результатами яких щонайменше 13 людей були поранені на площі Тахрір в Багдаді, епіцентрі протестного руху в Іраку.

28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.

Україна висловила протест Росії через арешт Кашука в окупованому Криму У центрі Києва тривають акції протесту
Новини України протестІрак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся