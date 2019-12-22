В Іраку тисячі людей вимагають призначення нового прем'єр-міністра

Фото: протести в Іраку (twitter.com/JavaidManwa)

Протестувальники вимагають призначити тимчасового незалежного прем'єр-міністра

В містах Іраку 22 грудня тисячі протестувальників перекрили дороги, мости та в'їзди до будівлі, вимагаючи призначення незалежного прем'єр-міністра. Про це повідомляє DW.

Протестувальники вимагають призначити тимчасового незалежного прем'єр-міністра після відставки Аділя Абдул-Махді у минулому місяці. Протестувальники відкидають будь-якого кандидатуру лідера, який був у влади після повалення Саддама Хусейна в 2003 році.

Також протестуючі вимагають зміщення президента Салеха і спікера парламенту Мухаммеда аль-Хальбусси.

Нагадаємо, в столиці Іраку Багдаді на площі Хилани невідомі обстріляли учасників акцій протесту, в результаті чого загинули шість осіб і 30 отримали поранення. Напади сталися через день після підозрілих інцидентів з поножовщиною, за результатами яких щонайменше 13 людей були поранені на площі Тахрір в Багдаді, епіцентрі протестного руху в Іраку.

28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.