Президент Гватемали прибув в Україну: вже відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

Президент Республіки Гватемала Алехандо Джамматте прибув до України та відвідав деокуповані населені пункти Київської області, а саме - Бучу, Ірпінь та Бородянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

Там розповіли, що лідер Гватемали висловив свою підтримку Україні і підкреслив, що про злочини Росії повинен знати весь світ.

"Вдячні пану Джамматтею за увагу в Київській області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка триває і на інформаційному полі", - йдеться в повідомленні.