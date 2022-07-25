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Президент Гватемали прибув в Україну: вже відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 15:35
Президент Гватемали прибув в Україну: вже відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку Фото: президент Гватемали прибув до України (t.me/kyivoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Республіки Гватемала Алехандо Джамматте прибув до України та відвідав деокуповані населені пункти Київської області, а саме - Бучу, Ірпінь та Бородянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

Там розповіли, що лідер Гватемали висловив свою підтримку Україні і підкреслив, що про злочини Росії повинен знати весь світ.

"Вдячні пану Джамматтею за увагу в Київській області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка триває і на інформаційному полі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Україну відвідали міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і його чеський колега Ян Липавский.

Також нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте побував в Україні і відвідав зруйновані Бородянку, Бучу та Ірпінь.

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