Президент Гватемали прибув в Україну: вже відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку
Президент Республіки Гватемала Алехандо Джамматте прибув до України та відвідав деокуповані населені пункти Київської області, а саме - Бучу, Ірпінь та Бородянку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
Там розповіли, що лідер Гватемали висловив свою підтримку Україні і підкреслив, що про злочини Росії повинен знати весь світ.
"Вдячні пану Джамматтею за увагу в Київській області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка триває і на інформаційному полі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня Україну відвідали міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і його чеський колега Ян Липавский.
Також нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте побував в Україні і відвідав зруйновані Бородянку, Бучу та Ірпінь.
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