Прем'єр Нідерландів прибув до України з візитом: відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

У понеділок, 11 липня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув в Україну з робочим візитом. Він вже встиг відвідати Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Ірпеня Олександра Маркушина в Telegram .

"Щойно спілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який в рамках робочого візиту в Україну відвідав Ірпінь. Передав йому презентації руйнувань нашого міста і попросив допомоги його країни по відновленню зруйнованого житла жителів Ірпеня, наших шкіл і дитсадків", - написав він.

Також Рютте відвідав Бородянку та бучу.

"Київську область відвідав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Бородянка, Буча, Ірпінь - про трагічні події в цих населених пунктах знає весь світ. Однак жодні фото чи відео не передають жаху, який залишили після себе окупанти. Вдячні політикам, які особисто приїжджають в область", - написав голова Київської ОВВА Олексій Кулеба в Telegram.

За його словами, нідерландський прем'єр висловив свою підтримку і підкреслив, що країни повинні об'єднуватися в допомозі Україні.

За даними видання De Telegraaf, Рютте прибув в Україну потягом.

У другій половині дня нідерландський прем'єр проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Фото: прем'єр Нідерландів Марк Рютте відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь (t.me/markushyn)